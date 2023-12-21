Миколенко может вернуться на поле в ближайшем матче Эвертона

Тренер "ирисок" объявил, что украинский защитник снова в строю после повреждения.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко может принять участие в ближайшем матче английской Премьер-лиги против Тоттенхэма.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч сообщил о возвращении 24-летнего украинца после повреждения и рассчитывает, что тот будет доступен в предстоящем поединке.

"Миколенко снова с нами. Шеймусу Коулмэну нужно еще несколько дней, чтобы вернуться к тренировкам. Эшли Янг занимается, но не думаю, что он сможет сыграть. Абдулай Дукуре не будет доступен", - приводит слова Дайча официальный сайт клуба.

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Напомним, что Миколенко из-за травмы паха пропустил два последних матча Эвертона - с Бернли (2:0) в чемпионате и с Фулхэмом (1:1, пен. 6:7) в Кубке английской лиги.

В нынешнем сезоне украинец провел за ливерпульский клуб во всех турнирах 15 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Матч 18-го тура АПЛ Тоттенхэм - Эвертон состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Эвертон отметился необычным достижением в нынешнем сезоне АПЛ.

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