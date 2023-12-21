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Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Бетиса

Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы.
Сегодня, 19:32
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 21 декабря, Жирона в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги встретится на выезде с Бетисом.

Перед поединком главный тренер каталонцев Мичел огласил стартовый состав своей команды, в котором доверил место украинскому нападающему Артему Довбику.

Читай также: Довбик в заявке Жироны на матч против Бетиса, Цыганков еще не готов

В то же время украинский вингер "бело-красных" Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, из-за чего остался вне заявки на игру.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Жирону во всех турнирах 17 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

Поединок Ла Лиги Бетис - Жирона начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ранее тренер Жироны оценил роль Довбика в команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона артем довбик

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