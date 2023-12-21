"Мы категорически против": Итальянская федерация предостерегла свои клубы от участия в Суперлиге

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сделал заявление по поводу возможного создания европейской Суперлиги.

Глава руководящего футбольного органа Италии отметил, что местные клубы, которые решат поучаствовать в новом турнире, будут исключены из состава FIGC и соревнований под ее эгидой.

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"Мы подождем и оценим последствия. Мы были единственной федерацией, которая заняла очень четкую позицию. Мы категорически против этого. Существует правило, согласно которому тот, кто присоединяется к этому проекту, выходит из федерации.

Мы не можем предотвратить вступление в Суперлигу, но выбор, если он возникнет, должен быть предельно четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций немыслимо.

Мы уже ведем внутреннюю борьбу из-за календаря. Представляете, что будет, если добавить еще один турнир. Я должен защищать бренд итальянского футбола, и мы должны знать, с чем имеем дело", - цитирует Гравину Mundo Deportivo.

Напомним, на ISPORT доступен список клубов, которые выступили против Суперлиги.

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