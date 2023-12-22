Исполнительный директор Суперлиги: Многие клубы поддерживают проект, просто их запугали

По мнению Бернда Райхарта, нужно немного подождать, прежде чем лед в этом деле тронется.

Решение Суда Европейского союза по апелляции на действия УЕФА и ФИФА вызвало восторг у сторонников и организаторов Суперлиги.

Однако за день свой интерес к участию в турнире выразили лишь два клуба-основателя в лице Реала и Барселоны, а также Наполи.

По мнению исполнительного директора Суперлиги Бернда Райхарта, на самом деле большинство клубов поддерживают проект. Он объяснил их решение отказаться от него запугиванием.

"Это последнее предложение Суперлиги стало известно благодаря вкладу многих клубов. В последние месяцы мы разговаривали со многими клубами. Но эти клубы боятся выступать публично из-за угроз. Многие клубы поддерживают проект", - цитирует Райхарта Goal.

"Клубы находятся под монополией в течение 70 лет, диктатурой железного кулака. Это нормально, что одним требуется больше времени, а другим меньше, но это прекрасная возможность для клубов управлять своим будущим".

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Напомним, что Итальянская федерация футбола выступила против создания Суперлиги, предупредив свои клубы, что тем не стоит присоединяться к этому проекту.

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