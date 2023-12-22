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Почеттино высказался о травме капитана Челси

Рис Джеймс будет недоступен в лучшем случае в течении 2 месяцев.
Сегодня, 15:27
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник лондонского Челси Маурисио Почеттино высказался о физическом состоянии капитана команды Риса Джеймса.

По словам аргентинского специалиста, он надеется, что из-за травмы англичанин пропустит максимум два месяца.

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"Мы пока не знаем, когда он вернется. Самое главное - видеть его здесь и оценивать день за днем".

7-8 недель точно. Надеюсь, надеюсь, это мое желание", - заявил Поччеттино.

Отметим, что ранее были слухи о том, что защитник пропустит около 4 месяцев.

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