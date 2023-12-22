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Джилардино: Малиновский может многое решать на поле благодаря своей гибкости

Наставник Дженоа поделился мыслями об украинском хавбеке.
Сегодня, 17:07
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Рулевой итальянской Дженоа Альберто Джилардино в преддверии матча против Сассуоло отметил важность для команды украинца Руслана Малиновского.

По словам итальянского специалиста, хавбек благодаря своей гибкости может на поле многое.

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"Благодаря своим характеристикам и тактической гибкости он является игроком, который может многое определить.

Может быть, он находится немного дальше от ворот соперника, но он должен продолжать работать с акцентом на игру в обороне.. Это игрок, который, если он будет поддерживать такой уровень, будет важен для нас", - заявил Джилардино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альберто Джилардино Руслан Малиновский

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