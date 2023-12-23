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Тренер Челси выступил с жестокой критикой в адрес окружения некоторых игроков клуба

Аргентинский специалист недоволен поведением игроков.
Сегодня, 00:05
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался касаемо критики в свой адрес от окружения некоторых игроков клуба.

"После шести месяцев, как в случае со Нкунку, Лавией, нужно понять, что необходимо показать вовлеченность, тренироваться очень и очень усердно каждый день. Они должны оказывать влияние на игру каждый раз, когда выходят на поле. Надо понимать, что у нас тут не благотворительность, что нам нужно играть в футбол и побеждать.

Порой профессионалы ощущают разочарование, потому что хотят играть. Это сложно понять. Окружение игрока тоже говорит, что разочаровано, потому что Нкунку не играл против Шеффилд Юнайтед".

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"Это происходит не потому, что мы не верим в него, не верим в Лавию. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и работают шесть месяцев. И мы вынуждены принимать решение повлиять на игру с помощью футболистов, которые готовы лучше, чем эти парни.

Речи не идет ни об именах, ни о том, что один футболист станет лучше другого. Речь идет о сегодняшнем дне, о том, кто готов бороться и дать команде то, что мы ожидаем.

Может, я слишком много говорю, но это правда. Меня это раздражает. Меня, а не журналистов. Я разочарован. И клуб разочарован. Он платит огромные деньги за то, чтобы футболисты играли, забивали. Когда футболист не забивает – ему все равно ежемесячно платят зарплату, как и в случае, если он не играет, получил травму", – заявил аргентинец в интервью Daily Mail.

Напомним, после 17-ти туров АПЛ Челси идет на десятом месте, набрав 22 очка.

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