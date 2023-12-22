iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино высказался о зимних трансферах Челси

Аргентинец поделился планами на будущее.
Сегодня, 18:50
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о потенциальных трансферах клуба.

"Мы со спортивным директором постоянно общаемся и оцениваем ситуацию. Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас всегда давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков, и у нас есть разные типы целей – с опытом и без, более молодые и те, кто постарше. Это то, что нужно, чтобы обеспечить команду тем, в чем она нуждается.

Нужно быть открытыми к описанию ситуации. Постоянное общение с владельцами – это здорово, мы делимся всем. Обмениваемся идеями. Мы нужны друг другу, чтобы выразить наше видение таким образом, чтобы это было позитивным заявлением для клуба".

Читай также: Почеттино высказался о травме капитана Челси

"Если нам потребуются трансферы, мы сделаем это вместе. Так, чтобы это было наилучшим решением для клуба", – сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

Напомним, за последний год Челси раскошелился на трансферы на более чем миллиард фунтов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Почеттино высказался о травме капитана Челси Почеттино высказался о травме капитана Челси
Капитан Челси выбыл из-за травмы на несколько месяцев Капитан Челси выбыл из-за травмы на несколько месяцев
Свидетель поражения: Мудрик получил подарок от украинского баскетбольного клуба Свидетель поражения: Мудрик получил подарок от украинского баскетбольного клуба
Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина19:52
Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
Европа19:41
Ювентус определился со своей позицией относительно Суперлиги
19:35
Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции «Єдність», на которую донатил Favbet
Европа19:29
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа19:19
Гол Роналду помог Ан-Насру обыграть Аль-Иттифак
Европа18:59
Тен Хаг поддержал Хейлунда: Дело не только в одном футболисте
Европа18:50
Почеттино высказался о зимних трансферах Челси
Другие страны18:31
Интер Майами объявил о переходе Суареса
Европа18:24
Барселону могут отстранить на пару лет из Лиги чемпионов
Европа18:17
Легенда мадридского Реала снялся в клипе известного испанского исполнителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK