Почеттино высказался о зимних трансферах Челси

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о потенциальных трансферах клуба.

"Мы со спортивным директором постоянно общаемся и оцениваем ситуацию. Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас всегда давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков, и у нас есть разные типы целей – с опытом и без, более молодые и те, кто постарше. Это то, что нужно, чтобы обеспечить команду тем, в чем она нуждается.

Нужно быть открытыми к описанию ситуации. Постоянное общение с владельцами – это здорово, мы делимся всем. Обмениваемся идеями. Мы нужны друг другу, чтобы выразить наше видение таким образом, чтобы это было позитивным заявлением для клуба".

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"Если нам потребуются трансферы, мы сделаем это вместе. Так, чтобы это было наилучшим решением для клуба", – сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

Напомним, за последний год Челси раскошелился на трансферы на более чем миллиард фунтов.

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