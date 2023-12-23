ПСЖ подпишет перспективного бразильца

Французский ПСЖ в поисках зимнего усиления решил выйти на бразильский рынок.

Как сообщает Фабрицио Романо, парижане подпишут 20-летнего футболиста Сан-Паулу Лукаса Беральдо. Сумма трансфера составит 20 млн евро без бонусов.

Беральдо уже согласовал личные условия контракта, которые на данный момент остаются неизвестными. Вскоре центрбэк должен пройти медосмотр.

Напомним, ранее ПСЖ договорился о трансфере перспективного бразильского полузащитника.

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