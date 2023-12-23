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Гризманн попробовал свои силы в новом виде спорта

Француз попытал счастье в баскетболе.
Сегодня, 18:02
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Накануне, 21 декабря, состоялся всемирный день баскетбола. 

В честь праздника лидер мадридского Атлетико Антуан Гризманн решил попробовать свои силы в этом виде спорта, что удалось заснять пресс-службе "матрасников".

Получилось у французского форварда довольно неплохо. Антуан сделал несколько точных бросков с дальней дистанции и один из под кольца.

@atleticodemadrid Happy #WorldBasketballDay! 🏀 #madrid #griezmann #nba #basketball ♬ sonido original - Atletico de Madrid

Напомним, ранее Гризманн рассказал, за какой клуб он играет в Football Manager 2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Антуан Гризманн

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