Гризманн попробовал свои силы в новом виде спорта
Француз попытал счастье в баскетболе.
Накануне, 21 декабря, состоялся всемирный день баскетбола.
В честь праздника лидер мадридского Атлетико Антуан Гризманн решил попробовать свои силы в этом виде спорта, что удалось заснять пресс-службе "матрасников".
Получилось у французского форварда довольно неплохо. Антуан сделал несколько точных бросков с дальней дистанции и один из под кольца.
@atleticodemadrid Happy #WorldBasketballDay! 🏀 #madrid #griezmann #nba #basketball ♬ sonido original - Atletico de Madrid
Напомним, ранее Гризманн рассказал, за какой клуб он играет в Football Manager 2024.
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