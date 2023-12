Звезда Атлетико вернул легендарный клуб в АПЛ

Антуан Гризманн рассказал о том, как проводит свободное время.

Между матчами за мадридский Атлетико француз играет в Football Manager 2024, где уже шестой сезон руководит английским Блэкберном.

Журналистам Антуан рассказал, что сейчас его клуб идет шестым в Премьер-лиге, а руководство им очень довольно.

А еще Гризманн приобрел защитника у Ливерпуля, но никак не может запомнить его имя. Речь, судя по всему, идет о Кэлвине Рэмси.

