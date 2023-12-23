Тен Хаг: МЮ достойно провел 72 минуты

Эрик тен Хаг подвел итоги матча против Вест Хэма.

Напомним, Манчестер Юнайтед уступил "молотобойцам" в рамках 18-го тура АПЛ.

По словам наставника манкунианцев МЮ провел хороший отрезок, но забив гол Вест Хэм нашел в себе силы прибавить и завершить матч в свою пользу.

"Я думаю, мы достойно провели 72 минуты, когда не использовали свои моменты. Мы должны были вести в счете, но не сделали этого, а затем наступил момент отключения.

Вест Хэм забил гол, и это, конечно, их взбодрило. Из-за этого они очень агрессивно защищали штрафную, и с этого момента нам было трудно создавать моменты.

На данный момент мы не лидируем, но мы видели, что на прошлой неделе мы играли на равных против топ-команды этой лиги. Мы не забили, у нас были лучшие моменты. Там мы очень хорошо оборонялись на протяжении 90 минут, это всегда должно быть нашим стандартом. Нужно так бороняться каждый раз"- приводит слова тен Хага BBC.

Ранее также стало известно, что МЮ повторил антирекорд 30-летней давности.

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