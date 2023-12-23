iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг: МЮ достойно провел 72 минуты

Наставник манкунианцев все еще настроен оптимистично.
Сегодня, 17:59
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг подвел итоги матча против Вест Хэма.

Напомним, Манчестер Юнайтед уступил "молотобойцам" в рамках 18-го тура АПЛ.

По словам наставника манкунианцев МЮ провел хороший отрезок, но забив гол Вест Хэм нашел в себе силы прибавить и завершить матч в свою пользу.

"Я думаю, мы достойно провели 72 минуты, когда не использовали свои моменты. Мы должны были вести в счете, но не сделали этого, а затем наступил момент отключения.

Вест Хэм забил гол, и это, конечно, их взбодрило. Из-за этого они очень агрессивно защищали штрафную, и с этого момента нам было трудно создавать моменты.

На данный момент мы не лидируем, но мы видели, что на прошлой неделе мы играли на равных против топ-команды этой лиги. Мы не забили, у нас были лучшие моменты. Там мы очень хорошо оборонялись на протяжении 90 минут, это всегда должно быть нашим стандартом. Нужно так бороняться каждый раз"- приводит слова тен Хага BBC.

Ранее также стало известно, что МЮ повторил антирекорд 30-летней давности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Вест Хэм без труда обыграл проблемный МЮ Вест Хэм без труда обыграл проблемный МЮ
Больше поцелуев, чем голов: звезда Манчестер Юнайтед украсил елку, но нарвался на троллинг Больше поцелуев, чем голов: звезда Манчестер Юнайтед украсил елку, но нарвался на троллинг
Тен Хаг поддержал Хейлунда: Дело не только в одном футболисте Тен Хаг поддержал Хейлунда: Дело не только в одном футболисте
Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в экс-игроке Реала Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в экс-игроке Реала
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча
Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Теннис20:19
Украинская теннисистка сообщила о помолвке с россиянином
Европа19:55
Гризманн красиво прокомметировал то, что повторил рекорд Арагонеса
Европа19:54
Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче против Ноттингема по версии Whoscored
Европа19:40
Атлетико обыграл Севилью и завершил 2023 год на третьем месте Ла Лиги
Европа19:26
Один из лидеров Барселоны отказался покидать клуб в январе
Европа19:10
Ньюкасл неожиданно уступил аутсайдеру АПЛ
Европа19:09
Хет-трик Соланке принес Борнмуту выездную победу над Ноттингем Форест
Европа18:59
Возвращение не удалось: Тоттенхэм прервал победную серию Эвертона
НБА18:49
Украинский центровой подписал контракт с клубом НБА
Европа18:33
Борнмут Забарного забил юбилейный гол в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK