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Салах установил необычное достижение в АПЛ

Египтянин зарекомендовал себя в качестве "игрока больших матчей".
Сегодня, 20:47
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Ливерпуль встречается с Арсеналом.

В первом тайме команды обменялись голами. Сперва забил Габриэль Магальяеш, а затем счет сравнял Мохаммед Салах, установивший тем самым необычное достижение.

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Египтянин забил свой 10-ый гол в ворота Арсенала, до этого он забивал 10+ голов в ворота Ман Сити и Манчестер Юнайтед. Ни один из футболистов в истории  АПЛ кроме Салаха не отличался таким количеством мячей против всех трех команд.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 1:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Мохаммед Салах

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