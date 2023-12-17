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Хавбек середняка АПЛ повторил достижение легенды Ливерпуля

Лукас Пакета провел выдающийся поединок против Вулверхэмптона.
Сегодня, 20:10
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на домашнем стадионе легко справился с Вулверхэмптоном, победив 3:0.

Автором всех трех ассистов для своих партнеров стал хавбек "молотобойцев" Лукас Пакета, что помогло ему повторить достижение леенды Ливерпуля Роберто Фирмино.

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Пакета стал лишь вторым бразильцем после "Бобби", который отметился тремя голевыми передачами в одном матче АПЛ. Фирмино сделал это дважды, сперва в сезоне-2019/20 против Саутгемптона (4:0), а затем в сезоне-2022/23 против Борнмута (9:0).

Отметим, что Вест Хэм сейчас занимает 7 место в АПЛ с 27 очками в активе.

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