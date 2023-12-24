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Сотрудникам магазина Баварии постоянно приходится поправлять шорты на модели Кейна из-за фанатов

Так мюнхенцы демонстрируют свою любовь.
Сегодня, 15:57
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Сотрудники официального магазина в Баварии пожаловались, что фанаты постоянно цепляются к модели Харри Кейна, пишет The Sun.

В интервью изданию они признались, что фанаты мюнхенцев постоянно трогают полноразмерную модель Кейна, так что постоянно приходится поправлять на ней одежду.

Кто-то похлопывает по плечу, по заднице, и всякие такие добродушные штуки. Никакого неуважения, а наоборот, Харри стал любимчиков в Мюнхене.

По итогу сотрудникам часто приходится проверять, на месте ли шорты и правильно ли они надеты на моделе английского форварда.

Ранее также сообщалось, что Бензема попал под шквал критики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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