Арсенал нацелился на подписание одного из лидеров Реал Сосьедада

Лондонцам нужен новый игрок в центр поля, но есть одно но.

Арсенал активно рассматривает возможность укрепления центр поля. Об этом сообщает издание Football London.

Несмотря на трансфер Деклана Райса этим летом, "канониры" стремятся расширить свои опции в этой позиции, учитывая возраст Жоржиньо и Томаса Парти, а также возможный уход Мохамеда Эль-Ненни.

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Ранее Арсенал проявлял интерес к Дугласу Луису из Астон Виллы, но сейчас все внимание лондонцев приковано к Мартину Субименди из Реал Сосьедада.

Подписать футболиста будет непросто из-за отступных в размере 53 млн евро, а также нежелания самого испанца переезжать в Лондон.

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