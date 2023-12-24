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Арсенал нацелился на подписание одного из лидеров Реал Сосьедада

Лондонцам нужен новый игрок в центр поля, но есть одно но.
Сегодня, 14:17
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Арсенал активно рассматривает возможность укрепления центр поля. Об этом сообщает издание Football London.

Несмотря на трансфер Деклана Райса этим летом, "канониры" стремятся расширить свои опции в этой позиции, учитывая возраст Жоржиньо и Томаса Парти, а также возможный уход Мохамеда Эль-Ненни.

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Ранее Арсенал проявлял интерес к Дугласу Луису из Астон Виллы, но сейчас все внимание лондонцев приковано к Мартину Субименди из Реал Сосьедада.

Подписать футболиста будет непросто из-за отступных в размере 53 млн евро, а также нежелания самого испанца переезжать в Лондон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Реал Сосьедад

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