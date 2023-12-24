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Милан потерял на длительный срок ключевого защитника

Фикайо Томори получил серьезную травму.
Сегодня, 16:28
Фикайо Томори / Getty Images
Фикайо Томори / Getty Images

Основной защитник Милана Фикайо Томори угодил на длительный срок в лазарет.

26-летний центрбек получил повреждение в матче 17-го тура Серии А против Салернитаны (2:2). Англичанин открыл счет в том поединке, но во втором тайме был вынужденно заменен из-за травмы.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игроку диагностировали повреждение подколенного сухожилия правой ноги. На восстановление ему потребуется два месяца.

Отметим, что в нынешнем сезоне Томори провел в составе Милана во всех турнирах 22 матча, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что Милан принял решение по главному тренеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Фикайо Томори

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