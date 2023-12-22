Салернитана - Милан 2:2: обзор матча и результат игры 22.12.2023

В пятницу, 22 декабря, в рамках 17-го тура Серии А Салернитана принимала Милан. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Первыми отличиться удалось гостям. Фикайо Томори удачно сыграл на добивании в штрафной, выведя свою команду вперед.

Далее у "россонери" дела не сильно задались, ведь под занавес первого тайма паритет на табло вернулся, а уже в середине второй половины скоромные хозяева и вовсе повели в счете. Лука Йович в концовке спас свою команду от поражения.

Таким образом, после 17-туров Серии А Салернитана идет на 20-й строчке с девятью очками, а Милан идет на третьем месте, набрав 33 балла.

Статистика матча Салернитана - Милан Серии А

Салернитана - Милан 2:2

Голы: Фацио, 42, Кандрева, 63 - Томори, 17, Йович, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.46 - 2.10

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 19 - 21

Удары в створ: 7 - 9

Угловые: 6 - 6

Фолы: 15 - 11

Атаки: 60 - 114

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