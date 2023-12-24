Барселона предложила за шведского вундеркинда меньше его рыночной стоимости
Однако, Лукас Бергваль хочет играть именно за каталонцев.
Каталонская Барселона может бюджетно усилить полузащиту в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Маттео Морретто, "сине-гранатовые" активно интересуются Лукасом Бергвалем из Юргордена. Клуб сделал предложение шведам в размере 4 млн евро + бонусы.
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Морретто отмечает, что игроком также интересуется Интер, но Лукас хочет играть только за Барсу и ждет пока стороны достигнут соглашение.
Бергваль оценивается Transfermarkt в 5 млн евро. В прошедшем сезоне провел 25 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист.
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