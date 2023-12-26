"Придется завернуть Гомеса в вату": Клопп высказался о травмах левых защитников

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о проблеме команды с левыми защитниками.

"Сможет ли Джо Гомес играть во всех матчах? Я не знаю, когда Роббо вернется, а Костас определенно выбыл надолго. Я не знаю, посмотрим. У меня еще не было времени все обдумать, но сейчас нам действительно тяжело.

Иногда у игроков случаются травмы, и это нужно принимать, но перелом ключицы – это очень плохо, потому что он заживает. У Роббо была другая травма, но на восстановление тоже уходит много времени".

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"Мы все знаем, что в такие моменты нам нужна удача, и теперь нам придется просто завернуть Джо в вату, чтобы он был готов к игре", – сказал Клопп в интервью The Guardian.

Напомним, Цимикас выбыл из-за травмы ключицы почти до конца сезона, а Робертсон может вернуться в строй не раньше весны.

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