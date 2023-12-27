Бонуччи готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в итальянский клуб

Журналист Николо Скира сообщает, что центральный защитник Униона Леандро Бонуччи планирует перейти в Рому.

Данный трансфер будет осуществлен на безоплатной основе, поскольку 36-летний итальянец покинет немецкую команду на правах свободного агента.

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Отметим, для того, чтобы данная сделка состоялась, Бонуччи придется уменьшить свою зарплату. Итальянец готов пойти на данную жертву.

Ветеран итальянской сборной этим летом пополнил стан немецкого клуба, перейдя из Ювентуса на правах свободного агента.

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