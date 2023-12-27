Хавбек ПСЖ хочет досрочно вернуться из аренды в Роме

Саншеш недоволен обращением к себе со стороны "Особенного".

Согласно информации Calciomercato, полузащитник Ренату Саншеш рассматривает возможность возвращения в ПСЖ из-за неудачной аренды в Роме.

Португальский футболист чувствует себя изолированным в новой команде и недоволен ограниченным количеством игрового времени.

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Недавно главный тренер Ромы Жозе Моуринью произвел обратную замену Саншеша в матче с Болоньей, за что впоследствии извинился перед игроком.

Напомним, Ренату присоединился к "волкам" на правах аренды этим летом, успев за это время забить один в гол в девяти матчах.

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