Рома находится в шаге от подписания Бонуччи

Центральный защитник Униона Леонардо Бонуччи рассматривает возможность смены команды зимой.

По сведениям Get Italian Football News, Рома находится в активных переговорах о трансфере игрока. Тиагу Пинту, спортивный директор Ромы, ведет диалог с агентом Бонуччи.

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Учитывая отсутствие футболиста на поле в четырех из пяти последних игр Униона, возможен его выход из команды.

Напомним, 36-летний Бонуччи этим летом пополнил стан немецкого клуба, перейдя из Ювентуса на правах свободного агента.

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