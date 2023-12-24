Рома находится в шаге от подписания Бонуччи
Легенда местного футбола возвращается на родину.
Центральный защитник Униона Леонардо Бонуччи рассматривает возможность смены команды зимой.
По сведениям Get Italian Football News, Рома находится в активных переговорах о трансфере игрока. Тиагу Пинту, спортивный директор Ромы, ведет диалог с агентом Бонуччи.
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Учитывая отсутствие футболиста на поле в четырех из пяти последних игр Униона, возможен его выход из команды.
Напомним, 36-летний Бонуччи этим летом пополнил стан немецкого клуба, перейдя из Ювентуса на правах свободного агента.
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