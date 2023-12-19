Рома не спешит продлевать контракт с Моуринью

Клуб будет следит за успехами команды.

Рома откладывает решение о продлении контракта с Жозе Моуринью до лета 2024 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на желание тренера остаться, владельцы клуба оценят результаты во второй половине сезона перед решением о дальнейших шагах.

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Основная задача Ромы – выход в Лигу чемпионов, что не удалось достичь в первые два сезона.

Отметим, команда в настоящее время занимает 8-е место в Серии А.

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