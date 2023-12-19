iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома может усилиться легендой Ювентуса

Бонуччи попал в сферу интересов римского клуба.
Сегодня, 18:30
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Бывший защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи может вернуться в Серию А после перехода в Унион.

Рома проявляет интерес к опытному итальянскому футболисту, рассматривая его как потенциальное усиление в связи с травмами в обороне, включая Криса Смоллинга и отсутствие Эвана Ндика, который отправится на Кубок Африки.

Читай также: Моуриньо прокомментировал возможный уход из Ромы

Кроме того, клуб рассматривает варианты с Артюром Теате, Пабло Мари и Умаром Соле.

Сам Бонуччи хотел бы вернуться в Италии, чтобы выступать за местный клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Леонардо Бонуччи

Статьи по теме

Моуриньо прокомментировал возможный уход из Ромы Моуриньо прокомментировал возможный уход из Ромы
Рома на выезде уступила Болонье Рома на выезде уступила Болонье
Моуринью опроверг в соцсетях информацию о своем "составе мечты" Моуринью опроверг в соцсетях информацию о своем "составе мечты"
Бонуччи признался, что мог оказаться в Реале Бонуччи признался, что мог оказаться в Реале
Помочь журналистам

Видео

Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес
Дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Алавес

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:22
В Барселоне высказались на тему выкупа контрактов Феликса и Канселу
ММА18:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа18:30
Рома может усилиться легендой Ювентуса
Бокс18:10
Бокс: расписание боев
Европа17:54
Аутсайдер АПЛ сменит главного тренера
Европа17:50
Хави высказался о перспективах Барселоны на сезон
Европа17:20
Энрике назвал игрока, который находится на вершине футбола
Евро-202417:18
Лидер потенциального соперника сборной Украины на Евро-2024 пропустит турнир
Европа16:58
Бавария продлила контракт с легендой клуба
Европа16:57
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK