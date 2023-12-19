Рома может усилиться легендой Ювентуса

Бывший защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи может вернуться в Серию А после перехода в Унион.

Рома проявляет интерес к опытному итальянскому футболисту, рассматривая его как потенциальное усиление в связи с травмами в обороне, включая Криса Смоллинга и отсутствие Эвана Ндика, который отправится на Кубок Африки.

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Кроме того, клуб рассматривает варианты с Артюром Теате, Пабло Мари и Умаром Соле.

Сам Бонуччи хотел бы вернуться в Италии, чтобы выступать за местный клуб.

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