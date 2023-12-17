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Моуриньо прокомментировал возможный уход из Ромы

Португалец хочет продолжить карьеру в стане "волков".
Сегодня, 22:03
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Рулевой итальянской Ромы Жозе Моуриньо высказался о потенциальном уходе из клуба после завершения сезона-2023/24.

По словам португальского специалиста, для него расставание с "волками" будет тяжелым.

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"Я хочу продолжить карьеру в Роме, но нам нужно проверить ограничения финансового фэйр-плей, чтобы определиться с планами.

Для меня расставание было бы тяжелым... но если оно должно произойти, то это никогда не будет моим решением", - заявил Моуриньо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо

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