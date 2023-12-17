Болонья - Рома 2:0: обзор матча и результат игры 17.12.2023

В воскресенье, 17 декабря, в рамках 16-го тура Серии А Болонья принимала Рому. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Болонья отличилась голом сначала на 37-й минуте, а второй забитый мяч пришелся на вторую половину игры.

Таким образом римляне прервали свою серию без поражений, которая держалась шесть матчей во всех турнирах.

После 16-ти туров Болонья идет на четвертом месте с 28-ю баллами, а Рома занимает седьмую строчку, набрав 25 очков.

Статистика матча Болонья - Рома 16-го тура чемпионата Италии

Болонья - Рома 2:0

Голы: Моро, 37, Кристенсен, 49 автогол

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.67

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 8 - 8

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 0 - 4

Фолы: 14 - 15

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