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Лейпциг объявил о приобретении футболиста Наполи

"Быки" отдали внушительную сумму за полузащитника Северной Македонии.
Сегодня, 20:10
Элиф Элмас / Getty Images
Элиф Элмас / Getty Images

Полузащитник сборной Северной Македонии Элиф Элмас продолжит карьеру в Лейпциге.

Стороны заключили соглашение до июня 2028 года.

Трансфер 24-летнего футболиста состоится в январе. Футболист будет выступать за новую команду под шестым номером.

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По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Наполи получит за игрока 25 млн евро.

В текущем сезоне Элмас провел 11 матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи РБ Лейпциг

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