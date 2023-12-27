Лейпциг объявил о приобретении футболиста Наполи

Полузащитник сборной Северной Македонии Элиф Элмас продолжит карьеру в Лейпциге.

Стороны заключили соглашение до июня 2028 года.

Трансфер 24-летнего футболиста состоится в январе. Футболист будет выступать за новую команду под шестым номером.

Читай также: Тоттенхэм согласовал трансфер одноклубника Малиновского

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Наполи получит за игрока 25 млн евро.

В текущем сезоне Элмас провел 11 матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!