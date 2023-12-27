Лейпциг объявил о приобретении футболиста Наполи
"Быки" отдали внушительную сумму за полузащитника Северной Македонии.
Полузащитник сборной Северной Македонии Элиф Элмас продолжит карьеру в Лейпциге.
Стороны заключили соглашение до июня 2028 года.
Трансфер 24-летнего футболиста состоится в январе. Футболист будет выступать за новую команду под шестым номером.
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По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Наполи получит за игрока 25 млн евро.
В текущем сезоне Элмас провел 11 матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола.
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