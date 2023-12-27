Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч с Кристал Пэласом
Украинец сыграет в поединке АПЛ.
В среду, 27 декабря, Челси на своем поле примет Кристал Пэлас в рамках 19-го тура чемпионата Англии.
Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино огласил стартовый состав команды.
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С первых минут на поле появится Михаил Мудрик.
В текущем сезоне украинец провел 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.
Начало матча Челси - Кристал Пэлас в 21:30 по Киеву.
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