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Мудрик попал в стартовый состав Челси на матч с Кристал Пэласом

Украинец сыграет в поединке АПЛ.
Сегодня, 20:40
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В среду, 27 декабря, Челси на своем поле примет Кристал Пэлас в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино огласил стартовый состав команды.

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С первых минут на поле появится Михаил Мудрик.

 

В текущем сезоне украинец провел 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Начало матча Челси - Кристал Пэлас в 21:30 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристал Пэлас Михаил Мудрик

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