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Миколенко - в старте Эвертона на матч с Манчестер Сити

Украинец постарается помешать сопернику одержать победу.
Сегодня, 21:26
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В среду, 27 декабря, в рамках чемпионата Англии Эвертон на своем поле примет Манчестер Сити.

Главный тренер "горожан" Шон Дайч огласил стартовый состав команд. С первых минут сыграет украинец Виталий Миколенко.

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В текущем сезоне Миколенко провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил два гола.

Матч Эвертон - Манчестер Сити начнется в 22:15 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Манчестер Сити Виталий Миколенко

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