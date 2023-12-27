Барселона намерена просить свою звезду отказаться от части денег
Левандовски должен стать высокооплачиваемым игроком клуба.
Барселона хочет, чтобы Роберт Левандовски отказался от части денег, пишет Diario Sport.
Издание утверждает, что каталонцы не хотят продавать Роберта, однако из-за финансовых проблем хотят урезать его будущую зарплату.
По контракту зарплата поляка должна вырасти в следующем сезоне, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Барса же хочет договориться с редяом игроков, включая Левандовски, о снижении зарплаты.
Руководство каталонцев может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с Пини Захави, его агентом.
Ранее также сообщалось, что Ювентус продлил своего основного центрбека.
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