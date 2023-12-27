iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона намерена просить свою звезду отказаться от части денег

Левандовски должен стать высокооплачиваемым игроком клуба.
Вчера, 22:37
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона хочет, чтобы Роберт Левандовски отказался от части денег, пишет Diario Sport.

Издание утверждает, что каталонцы не хотят продавать Роберта, однако из-за финансовых проблем хотят урезать его будущую зарплату.

По контракту зарплата поляка должна вырасти в следующем сезоне, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба. Барса же хочет договориться с редяом игроков, включая Левандовски, о снижении зарплаты.

Руководство каталонцев может попросить нападающего пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с Пини Захави, его агентом.

Ранее также сообщалось, что Ювентус продлил своего основного центрбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

Статьи по теме

Барселона контактировала с агентом в Саудовской Аравии Барселона контактировала с агентом в Саудовской Аравии
Агент Левандовски высказался о будущем игрока в Барселоне Агент Левандовски высказался о будущем игрока в Барселоне
Барселона может продать летом одну из своих звезд Барселона может продать летом одну из своих звезд
"Я был взбешен": Месси унизил звезду Барселоны "Я был взбешен": Месси унизил звезду Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Мудрик - один из лучших, Миколенко и Ярмолюк показали среднею игру: оценки украинцев за матчи в АПЛ
Европа00:28
Мудрик забил три гола в АПЛ - их объединяет интересный факт
Европа00:10
Эвертон Миколенко в драматическом матче проиграл Манчестер Сити
Вчера, 23:45
Европа23:45
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Другие страны23:35
Лео не вылезает из спортзала? Месси похвастал накачанным торсом
Европа23:32
Брентфорд с Ярмолюком дома разгромно проиграл Вулверхэмптону
Европа23:29
Гол Мудрика помог Челси выиграть в тяжелом матче с Кристал Пэлас
Бокс22:50
Рой Джонс назвал единственный способ, как Усик может победить Фьюри
Европа22:37
Барселона намерена просить свою звезду отказаться от части денег
Украина22:28
Зинченко возглавляет список самых дорогих украинцев, Довбик ворвался в ТОП-5
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK