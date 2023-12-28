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Барселона испытывает трудности с регистрацией новичка

Витора Роке можно зарегистрировать лишь на полгода.
Вчера, 22:11
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Барселоне придется попотеть, чтобы зарегистрировать Витора Роке, пишет COPE.

Напомним, что в январе к клубу присоединится бразильский форвард Витор Роке, которого еще предстоит зарегистрировать.

Для этого клубу необходимо высвободить около 20 мле евро, что возможно, если Libero заплатит каталонцам обещанные еще летом 40 млн евро.

В противном случае Витору придется довольствоваться частичной регистрацией на полгода, которая возможна благодаря травме Гави.

Ранее также сообщалось, что Рома решила не подписывать Бонуччи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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