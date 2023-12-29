Легенды Боруссии вошли в тренерский штаб "шмелей"

И один из них - потенциальная замену Терзичу.

Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Эдина Терзича в Боруссии, сообщает официальный сайт клуба.

35-летний Шахин работал наставником Антальяспора, а 34-летний Бендер ассистентом тренером юношеской сборной Германии.

С первого января оба официально станут ассистентами Терзича, предыдущий асисстент Армин Ройтершан покинет клуб по собственному желанию.

Более того, некоторые немецкие СМИ считают, что летом изменения продолжаться. Терзич лишиться своего поста, его считают недостаточно умелым наставником, а его пост как раз займет Нури Шахин.

Ранее также сообщалось, что Карло Анчелотти остается в мадридском Реале.

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