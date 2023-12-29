Анчелотти в Реале может пойти по пути одного из своих предшественников

У Папы Карло в соглашение обнаружился интересный пункт.

В новом контракте Карло Анчелотти с Реалом есть интересный пункт, пишет The Athletic.

Согласно ему, в случае увольнения итальянец останется в клубе, но получит другую должность. Либо же то же самое может случиться, когда срок соглашения истечет.

Отметим, что подобный пункут был у Сантьяго Солари в 2018 году. В 2019 году аргентинский специалист был уволен и до 2022 года работал в клубе на разных должностях.

В последние же годы Солари занял в королевском клубе должность директора. Анчелотти, в теории, может пойти по его стопам.

Ранее также сообщалось, что Артета намерен выкупить хавбека у Барселоны.

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