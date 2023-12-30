Почеттино поделился планами на зимнее трансферное окно
Наставник Челси заявил, что они более чем открыты к усилению.
Рулевой лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями о предстоящем трансферном окне.
Аргентинский специалист отметил, что будет вовлечен в попытки усилить состав.
"Я буду участвовать - это не только мой совет, но и то, что через 6 месяцев я буду делиться с владельцами и директорами.
Решения, которые мы принимаем, принимаются потому, что мы все с ними согласны.
Если мы обнаруживаем что-то, что нужно улучшить, то мы более чем открыты", - сказал Почеттино
Отметим, ранее сообщалось, что Челси подпишет сенегальского таланта.
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