iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Индзаги: Интер недоволен ничьей с Дженоа

Итальянский специалист рассчитывал заработать три очка.
Сегодня, 09:25
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился мнением о ничьей с Дженоа (1:1).

"Мы знали, каким будет матч. Дженоа в отличной форме как физически, так и ментально, поэтому игра получилась упорной.

В первом тайме мы играли хорошо, повели в счете, и единственное, в чем я могу упрекнуть ребят – нужно было лучше обороняться во время углового прямо перед перерывом, тем более прекрасно зная о том, насколько Дженоа хороша на стандартах".

Читай также: Интер попытается сохранить свою звезду на фоне интереса Ливерпуля

"Второй тайм, пожалуй, мог быть другим, если бы мы не пропустили. Мы хотели победить и недовольны ничьей, но мы должны продолжать и помнить о том, что каждая игра таит опасность. Судьбу матчей порой решает случай – мы впервые в этом сезоне пропустили после стандарта", – сказал Индзаги в интервью Football Italia.

Напомним, Интер продолжает лидировать в чемпионате Италии, но у Ювентуса есть возможность сократить отставание до двух очков, если команда Аллегри обыграет Рому.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Симоне Индзаги

Статьи по теме

Интер попытается сохранить свою звезду на фоне интереса Ливерпуля Интер попытается сохранить свою звезду на фоне интереса Ливерпуля
Интер близок к продлению контракта с Мхитаряном Интер близок к продлению контракта с Мхитаряном
Итальянский клуб намерен подписать форварда Порту бесплатно Итальянский клуб намерен подписать форварда Порту бесплатно
Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа10:54
Тен Хаг прокомментировал приход в МЮ новых совладельцев
Европа10:49
BLM в деле: Винисиус набил на всю спину татуировку с известными чернокожими спортсменами
Европа10:20
Тренер Наполи раскритиковал судейство в матче с Монцой
Европа10:14
ПСЖ вскоре объявит о двух новых приобретениях
Европа09:54
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа09:48
Гвардиола рассказал о текущей кадровой ситуации в Ман Сити
Теннис09:41
Ястремская обыграла украинку в рамках отбора в Брисбене
Европа09:30
Пять главных футбольных зашкваров 2023 года
Европа09:25
Индзаги: Интер недоволен ничьей с Дженоа
Европа09:19
Почеттино поделился планами на зимнее трансферное окно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK