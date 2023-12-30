Индзаги: Интер недоволен ничьей с Дженоа

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился мнением о ничьей с Дженоа (1:1).

"Мы знали, каким будет матч. Дженоа в отличной форме как физически, так и ментально, поэтому игра получилась упорной.

В первом тайме мы играли хорошо, повели в счете, и единственное, в чем я могу упрекнуть ребят – нужно было лучше обороняться во время углового прямо перед перерывом, тем более прекрасно зная о том, насколько Дженоа хороша на стандартах".

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"Второй тайм, пожалуй, мог быть другим, если бы мы не пропустили. Мы хотели победить и недовольны ничьей, но мы должны продолжать и помнить о том, что каждая игра таит опасность. Судьбу матчей порой решает случай – мы впервые в этом сезоне пропустили после стандарта", – сказал Индзаги в интервью Football Italia.

Напомним, Интер продолжает лидировать в чемпионате Италии, но у Ювентуса есть возможность сократить отставание до двух очков, если команда Аллегри обыграет Рому.

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