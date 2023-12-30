Тен Хаг прокомментировал приход в МЮ новых совладельцев

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями о приходе в клуб в качестве совладельцев компании INEOS во главе с Джимом Рэтклиффом.

По словам нидерладнского специалиста, что данные изменения могут вдохновить клуб на новые свершения.

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"График настолько плотный, что у меня не было времени, чтобы поговорить с ними, но это произойдет. Ожидаю с нетерпением. Они хотят работать со мной, а я - с ними, мы будем вести разговоры, встречи. Посмотрим.

Я думаю, что это хорошо, очень позитивно. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы

Мы всегда хотим побеждать, и не важно, кто является лидером. Нам нужна культура побед, независимо от того, кто ведет нас вперед, независимо от того, кто является владельцем. Но, конечно, владельцы могут вас вдохновить", - сказал тен Хаг на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что INEOS во главе с Джимом Рэтклиффом приобрели 25% акций манкунианцев.

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