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Атлетико интересуется скандальным экс-вингером МЮ

Мейсон Гринвуд может оказаться в стане "матрасников".
Сегодня, 12:59
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Футболист испанского Хетафе Мейсон Гринвуд может сменить клубную прописку.

Как сообщает ряд местных источников, в футболисте всерьез проявляет заинтересованность Атлетико.

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Англичанин находится в шорт-листе "матрасников" несколько месяцев. Первые серьезные контакты мадридцев по возможному подписанию игрока уже состоялись.

Гринвуд может обойтись коллективу Диего Симеоне в 40 млн евро. Стоит сказать, что Мейсон принадлежит МЮ, однако, клубом уже было сделано заявление, что за него он больше не сыграет.

Воспитанник манкунианцев скандальноизвестен тем, что совершал насилие над своей возлюбленной Харриетт Робсон, которая, впрочем в последствии простила его и сейчас вместе с ним воспитывает сына.

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