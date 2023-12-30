Милан - Сассуоло 1:0: обзор матча и результат игры 30.12.2023

В субботу, 30 декабря, Милан в рамках 18-го тура итальянской Серии А принимал на своем поле Сассуоло.

Команда Стефано Пиоли в непростом противостоянии смогла взять три очка, одолев соперника с минимальным перевесом.

В первой половине встречи хозяева поля сумели дважды поразить ворота гостей, но оба забитых мяча были отменены из-за офсайдов. Тем не менее во втором тайме "россонери" все же сделали результат благодаря голу Кристиана Пулишича на 59-й минуте, который остался единственным до конца поединка.

На данный момент Милан занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков. Сассуоло с 16 баллами расположился на 16-й позиции.

Статистика матча Милан - Сассуоло 18-го тура чемпионата Италии

Милан - Сассуоло 1:0

Гол: Пулишич, 59

Ожидаемые голы (xG): 1.84 - 0.50

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 6 - 5

Фолы: 8 - 7

Атаки: 109 - 112

Милан: Меньян - Калабрия, Кьер (Шимич, 82), Эрнандес, Флоренци - Рейндерс, Беннасер (Адли, 63), Лофтус-Чик (Дзероли, 74) - Пулишич, Жиру (Йович, 63), Леау (Чуквуэзе, 81)

Сассуоло: Консильи - Педерсен, Эрлич (Трессольди, 46), Феррари, Тольян - Энрике, Торстведт (Конрадсен Сейде, 89) - Берарди (Кастильехо, 70), Байрами (Вольпато, 65), Лорьенте (Мулаттьери, 89) Пинамонти

Предупреждение: Кастильехо, 88.

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