Голкипер Ювентуса с юмором ответил, какую позицию в клубе стоит усилить

Вратарь Ювентуса Войцех Щенсный высказался после победы над Ромой (1:0) и оценил игру клуба в этом сезоне.

"Первая часть сезона была хорошей. У нас осталась одна игра, и мы можем набрать 46 очков, это хороший результат. Мы еще не можем быть довольны.

Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, но мы на два очка уступаем Интеру, поэтому мы должны мечтать выиграть скудетто. Мы не можем уйти от ответственности пребывания в Ювентусе, поэтому мы должны мечтать о достижении главной цели.

Я думаю, что у нас есть куда совершенствоваться с точки зрения стиля игры. Я не ожидаю тики-таку в этом сезоне, потому что наша точка отсчета состоит в том, чтобы быть сплоченными и максимально использовать наши шансы".

Читай также: Моуринью: Защита Ювентуса - настоящая стена

"В фазе атаки нужно многое сделать, чтобы максимально использовать качества наших нападающих, которые могут забивать 20-30 голов за сезон. Чтобы мечтать о скудетто, мы должны усовершенствовать многое, мы еще не совсем готовы.

Возможные подписания в январе? Честно говоря, я бы поменял голкипера и играл бы в 3 защитника из Бардзальи", – сказал Щенсный в интервью DAZN.

Напомним, после 18-ти туров Серии А Ювентус занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!