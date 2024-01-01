Леау: Я могу достичь уровня Роналду и Мбаппе

Рафаэль Леау уверен, что сможет достичь уровня топовых футболистов планеты.

Португальский вингер рассказал об этом в интервью Sky Sports. Леау уверен, что может стать сильнее, но при этом ему нужно стать эгоистичней.

Чего тебе не хватает, чтобы достичь уровня Роналду и Мбаппе? Сможешь ты туда добраться?

– Смогу, но я не эгоистичный. Я могу забивать, но если могу ассистировать, я отдаю пас партнеру.

На таком уровне статистика имеет значение, потому что цифры Мбаппе, Холанда, Месси говорят сами за себя. Когда я начну думать так же, как они, я доберусь до этого уровня, – считает Леау.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль планирует купить Мбаппе.

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