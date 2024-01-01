iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Леау: Я могу достичь уровня Роналду и Мбаппе

Португалец уверен в своих силах.
Сегодня, 20:53
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Рафаэль Леау уверен, что сможет достичь уровня топовых футболистов планеты.

Португальский вингер рассказал об этом в интервью Sky Sports. Леау уверен, что может стать сильнее, но при этом ему нужно стать эгоистичней.

Чего тебе не хватает, чтобы достичь уровня Роналду и Мбаппе? Сможешь ты туда добраться?

– Смогу, но я не эгоистичный. Я могу забивать, но если могу ассистировать, я отдаю пас партнеру.

На таком уровне статистика имеет значение, потому что цифры Мбаппе, Холанда, Месси говорят сами за себя. Когда я начну думать так же, как они, я доберусь до этого уровня, – считает Леау.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль планирует купить Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафаэль леау

Статьи по теме

Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ Как все было на самом деле: Милан раскрыл секрет гола Леау в ворота ПСЖ
"Ни рыба, ни мясо": Экс-форвард Милана высказался о лидере клуба "Ни рыба, ни мясо": Экс-форвард Милана высказался о лидере клуба
Одноклубник Михайлюка посетил прощальный матч Ибрагимовича и получил подарок от Жиру Одноклубник Михайлюка посетил прощальный матч Ибрагимовича и получил подарок от Жиру
Пиоли: Милан мог бы финишировать вторым в этом сезоне Пиоли: Милан мог бы финишировать вторым в этом сезоне
Помочь журналистам

Видео

Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов
Марлос, Де Хеа и чемпион мира из Германии: сборная свободных агентов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа21:32
Бонуччи может стать одноклубником Малиновского
Киберспорт21:10
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: jabbi занял 16-ю позицию
Европа20:53
Леау: Я могу достичь уровня Роналду и Мбаппе
Европа20:26
Невилл раскритиковал МЮ за селекционную политику
Европа19:40
Партнерша звезды Эвертона лишилась органов в результате срочной операции
Украина19:01
В результате рашистского обстрела погибла украинская экс-футболистка
Европа18:41
Ливерпуль рассматривает звезду ПСЖ в качестве замены Салаху
Европа18:17
Брентфорд определился с ценником на свою главную звезду
Бокс18:15
Джервонта Дэвис стал полноценным чемпионом WBA в легком весе
Теннис17:49
Ястремская завершила выступления на турнире в Брисбене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK