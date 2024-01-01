Ливерпуль рассматривает звезду ПСЖ в качестве замены Салаху
У мерсисайдцев есть шансы заполучить Мбаппе.
Ливерпуль мечтает подписать Килиана Мбаппе, утверждает Le Parisien.
Юрген Клопп видит во французе идеальную замену Мохамеду Салаху, который близок к тому, чтобы покинуть клуб.
Более того, немецкий специалист уже много лет наблюдает за Килианом, который знает об этом и ценит такой интерес.
Также издание отмечает, что жесткая тактика Реала в отношении Мбаппе контрпродуктивна, что увеличивает шансы мерсисайдцев в этой гонке.
Ранее также сообщалось, что Брентфорд назвал ценник Айвана Тоуни.
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