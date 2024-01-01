Ливерпуль рассматривает звезду ПСЖ в качестве замены Салаху

У мерсисайдцев есть шансы заполучить Мбаппе.

Ливерпуль мечтает подписать Килиана Мбаппе, утверждает Le Parisien.

Юрген Клопп видит во французе идеальную замену Мохамеду Салаху, который близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Более того, немецкий специалист уже много лет наблюдает за Килианом, который знает об этом и ценит такой интерес.

Также издание отмечает, что жесткая тактика Реала в отношении Мбаппе контрпродуктивна, что увеличивает шансы мерсисайдцев в этой гонке.

Ранее также сообщалось, что Брентфорд назвал ценник Айвана Тоуни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!