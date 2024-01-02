Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча 01.01.2024

В рамках первого матча английской Премьер-лиги в текущем календарном году Ливерпуль на своем поле принимал Ньюкасл.

Подопечные Юргена Клоппа показали фантастическую игру, выиграв ее со счетом 4:2.

Авторами голов в составе "красных" стали Джонс, Гакпо и Салах, который оформил дубль. За Ньюкасл забивали Исак и Ботман.

Примечательно, что Ливерпуль набрал рекордные xG - 7,27.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ливерпуль - Ньюкасл:

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен.), Джонс, 74, Гакпо, 78 - Исак, 54, Ботман, 81.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес - Собослаи (Гравенберх, 64), Эндо (Мак Аллистер, 75), Джонс - Салах, Нуньес (Жота, 64), Диас (Гакпо, 64).

Ньюкасл: Дубравка - Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82) - Майли (Альмирон, 54), Гимарайнш, Лонгстафф - Жоэлинтон (Лассельс, 82), Исак, Гордон.

Предупреждения: Диас, Александер-Арнольд, Эндо - Гимарайнш, Майли, Жоэлинтон, Дубравка, Лонгстафф.

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