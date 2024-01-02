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Защитник Барселоны перенесет операцию на пояснице

Алонсо не поможет своей команде в ближайших матчах.
Сегодня, 16:50
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images

Защитник Барселоны Маркос Алонсо получил травму и перенесет хирургическое вмешательство. Об этом сообщает издание ESPN.

Испанский футболист в ближайшее время ляжет на операционный стол из-за проблем с поясницей. 33-летний игрок выбыл на неопределенный срок.

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Напомним, действующий контракт Алонсо с Барселоной рассчитан до лета 2024 года, стороны пока не спешат продлевать соглашение.

В текущем сезоне на счету фулбека всего четыре матча в рамках Ла Лиги, в которых он не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Маркос Алонсо

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