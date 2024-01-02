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Анчелотти рассказал о скором завершении карьеры

Реал станет последним клубом итальянца.
Сегодня, 18:25
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карло Анчелотти неожиданно рассказал, что планирует вскоре закончить карьеру.

Наставник мадридского Реала заявил, что королевский клуб станет последним в его тренерской карьере. Однако итальянец надеется доработать свой контракт до конца.

"Я очень рад, что продлил контракт, все прошло достаточно легко. Мы договорились без каких-либо проблем или сомнений, соглашение было достигнуто быстро. Я рад тому, что еще на два года останусь главным тренером Реала.

Это моя последняя команда. Я не знаю, уйду ли в том году, до которого рассчитан контракт, но я могу подтвердить, что это моя последняя тренерская работа. Я не знаю, когда все завершится, в 2026 году или позже, это будет зависеть от наших успехов.

Надеюсь поработать до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу тут остаться", – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Ранее также наставник Жироны рассказал о целях на сезон.

 

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