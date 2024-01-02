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Перес хочет подписать в Реал сразу двух лучших форвардов современности

Глава мадридцев нацелился на создание второго Галактикос?
Сегодня, 18:45
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Президент Реала определился с трансферами, которые должны усилить линию атаки. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Флорентино Перес хочет подписать нападающий Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда (Манчестер Сити).

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Пока что неизвестно, когда именно испанский функционер планирует оформить трансферы обоих игроков, однако попытки будут предприняты уже этой зимой.

Отметим, Реал хочет к лету 2024 года усилить атаку хотя бы одним из нападающих. Наиболее реалистичным вариантом является Килиан Мбаппе.

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