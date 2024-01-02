Перес хочет подписать в Реал сразу двух лучших форвардов современности

Президент Реала определился с трансферами, которые должны усилить линию атаки. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Флорентино Перес хочет подписать нападающий Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда (Манчестер Сити).

Читай также: Мбаппе общается с президентом Реала и одним из лидеров команды

Пока что неизвестно, когда именно испанский функционер планирует оформить трансферы обоих игроков, однако попытки будут предприняты уже этой зимой.

Отметим, Реал хочет к лету 2024 года усилить атаку хотя бы одним из нападающих. Наиболее реалистичным вариантом является Килиан Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!