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Бонуччи: Магуайр - пример для меня

Итальянец похвалил коллегу за стойкость духа.
Сегодня, 19:04
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Леонардо Бонуччи неожиданно признался, что считает примером для себя Харри Магуайра.

Итальянский ветеран объяснил, что англичанин остается важным игроком МЮ и сборной Англии, не смотря на всю ту критику, которую он получает в свой адрес.

"Магуайр – пример для меня. После всех нападок, которым он подвергся, он по-прежнему играет за Манчестер Юнайтед и регулярно вызывается в сборную Англии. Это говорит о силе его духа.

Харри – жесткий защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили бешеные деньги при переходе в Манчестер Юнайтед. Но разве из-за этого он больше не имеет права иногда ошибаться?

Он продемонстрировал силу духа, лидерские качества, характер и ум, выходящие за рамки обычного. Как и каждый из нас, в чем-то он может быть ограничен, но он будет знать о них и будет их устранять, чтобы стать сильнее", – цитирует Бонуччи The Sun.

Ранее также сообщалось, что МЮ близок к подписанию центрального защитника.

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