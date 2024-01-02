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Футбол

Хавбек Наполи может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Политано получил заманчивое предложение.
Вчера, 22:51
Маттео Политано / Getty Images
Маттео Политано / Getty Images

Хавбек Наполи Маттео Политано может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Аль-Шабаб в ближайшее время хочет встретиться с агентами игрока для обсуждения потенциальной сделки. Клуб жаждет заполучить итальянца.

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Судьба 30-летнего футболиста решится в ближайшее время, хотя сам он хотел бы остаться в стане неаполитанцев.

В текущем сезоне на счету Политано пять голов и три ассиста в 17 матчах Серии А.

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