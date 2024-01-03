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Бавария интересуется лидером Милана

Фикайо Томори может перейти в стан мюнхенцев, но не сейчас.
Сегодня, 20:59
Фикайо Томори / Getty Images
Фикайо Томори / Getty Images

Мюнхенская Бавария намерена усилить линию защиты.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "красные" заинтереосвались потенциальным подписанием Фикайо Томори. Возможные финансовые детали неизвестны.

"Россонери" не собираются отпускать англичанина в межсезонье, к тому же, Фикайо сейчас травмирован, однако, летний трансфер вполне возможен.

В текущем сезоен Томори провел 16 матчей в Серии А, забив 3 гола. Его контракт с Миланом действителен до 2027 года, а стоимость оценивается сайтом Transfermarkt в 40 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Милан Фикайо Томори

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