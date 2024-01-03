Бавария интересуется лидером Милана

Фикайо Томори может перейти в стан мюнхенцев, но не сейчас.

Мюнхенская Бавария намерена усилить линию защиты.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "красные" заинтереосвались потенциальным подписанием Фикайо Томори. Возможные финансовые детали неизвестны.

"Россонери" не собираются отпускать англичанина в межсезонье, к тому же, Фикайо сейчас травмирован, однако, летний трансфер вполне возможен.

В текущем сезоен Томори провел 16 матчей в Серии А, забив 3 гола. Его контракт с Миланом действителен до 2027 года, а стоимость оценивается сайтом Transfermarkt в 40 млн евро.

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