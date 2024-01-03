"Он не очень быстрый": Экс-тренер Кристал Пэлас признался, что упустил мировую звезду, послушав совета скаута

Известный английский тренер Нил Уорнок признался, что мог подписать Вирджила ван Дейка еще в 2014 году.

Тогда Уорнок был главным тренером Кристал Пэлас, клуб внимательно следил за нидерландец, который тогда играл за Селтик.

Перед тем, как принять окончательное решение Уорнок решил посоветоваться со скаутом, стоит ли покупать ван Дейка за 6 млн фунтов.

"Когда я работал в Пэлас, было сложно подписывать игроков.

Я хотел купить центрального полузащитника Селтика ван Дейка, а они хотели 6 миллионов фунтов. Я сказал: "Мы должны купить его, не так ли?".

Главный скаут поехал посмотреть на него и сказал: "Он не очень быстрый, это шотландский футбол". Это было до того, как Саутгемптон решил его купить", -вспоминал Уорнок в интервью talkSPORT.

"Святые" заплатили за защитника 14 млн фунтов, а позднее перепродали в Ливерпуль за 75 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что ван Дейк может попасть в сборную года.





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